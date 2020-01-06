الرئيس يهنئ الجالية المصرية القبطية في ألمانيا بعيد الميلاد

نقل السفير خالد جلال سفير مصر ببرلين ، تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي للجالية المصرية القبطية في ألمانيا بمناسبة عيد الميلاد المجيد.



ونشرت السفارة المصرية في ألمانيا على صفحتها الإلكترونية نص برقية التهنئة: "الإخوة والأخوات أقباط مصر بالخارج بكل سعادة وسرور أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية وأرق الأماني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد ، واغتنم هذه المناسبة الطيبة كي أعرب عن خالص تمنياتي لكم بعيد سعيد وعام ملئ بالتوفيق والنجاح ولمصرنا الغالية بدوام الرفاهية والازدهار".

