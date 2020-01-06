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أخبار البلد

الرئيس يهنئ الجالية المصرية القبطية في ألمانيا بعيد الميلاد

الإثنين 06/يناير/2020 - 04:18 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أ ش أ
نقل السفير خالد جلال سفير مصر ببرلين ، تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي للجالية المصرية القبطية في ألمانيا بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

ونشرت السفارة المصرية في ألمانيا على صفحتها الإلكترونية نص برقية التهنئة: "الإخوة والأخوات أقباط مصر بالخارج بكل سعادة وسرور أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية وأرق الأماني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد ، واغتنم هذه المناسبة الطيبة كي أعرب عن خالص تمنياتي لكم بعيد سعيد وعام ملئ بالتوفيق والنجاح ولمصرنا الغالية بدوام الرفاهية والازدهار".
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