AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إنفانتينو: سعيد بالتواجد في سفح الأهرامات وأم الدنيا

الإثنين 06/يناير/2020 - 05:45 م
جياني إنفانتينو رئيس
جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم
Advertisements
قسم الرياضة
عبر جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا"، عن سعادته لتواجده داخل سفح الأهرامات المصرية من أجل الاستعداد للمشاركة في حفل اختيار الأفضل على هامش استضافة مصر حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لتوزيع جوائز الأفضل في 2019، المزمع له غدا الثلاثاء 7 يناير الجاري بمدينة الغردقة.

وأضاف جياني إنفانتينو في تصريحات خاصة لـ صدى البلد خلال مشاركته ملعب مباراة أساطير العالم بسفح الأهرامات أن إقامة تلك المباراة في هذا الصرح العظيم مميز للغاية.

وأبدى جياني إنفانتينو إعجابه بمهد الحضارات الفرعونية بقوله :" مبسوط في مصر أم الدنيا والمهرجان أقيم وسط الحضارة الفرعونية القديمة وهزور مصر كتير للاستمتاع بحضارتها وجمالها ".

الجدير بالذكر أن سفح الأهرامات المصرية أقيم عليها صباح اليوم مباراة أساطير العالم بمشاركة كل من:

ضم الفريق الأول عددًا من أساطير كرة القدم الإفريقية والعربية أبرزهم "حسن شحانه، دروجبا، سامي الجابر، مصطفى حاجي، احمد حسن، الحاج ضيوف، فلافيو، عبيدي بيليه، وائل جمعة، كانو، خاليلو فاديجا، رابح ماجر"، ومعهم احمد احمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف".

والفريق الثاني ضم مجموعة من النجوم منهم جوليو سيزر، كافو، فيرون، جوميز، اوكوشا، جيرمي ناتيب، الأخضر بلومي، ومعهم
جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم.

وجاءت المباراة على هامش استضافة مصر لحفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لتوزيع جوائز الأفضل في 2019، المزمع له غدا الثلاثاء 7 يناير الجاري بمدينة الغردقة.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قد أعلن القائمة النهائية للاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019، حيث ضمت كلًا من، محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، ورياض محرز نجم منتخب الجزائر ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وساديو مانى لاعب منتخب السنغال وليفربول الإنجليزى، فيما تواجد طارق حامد، لاعب وسط الزمالك ضمن القائمة المرشحة للحصول على لقب افضل لاعب داخل إفريقيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

صفعة كبيرة لتركيا.. الجزائر ترفض التدخل في ليبيا

فيديو جديد .. منى فاروق توجه رسالة إلى جمهورها من دبي

هزة أرضية 3.4 ريختر فى الغردقة.. تعرف على التفاصيل

نشرة الفن.. فنانة لبنانية تتعرض للسرقة قرب منزل نانسي عجرم.. أصالة تعلن انفصالها رسميا وطارق العريان يرد

نتيجته دمار كاسح .. أخطر سيناريو للحرب بين إيران وأمريكا

5 حالات لزيادة المعاش فى قانون المعاشات الجديد .. تعرف عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس تفرض شرطا غريبا وغير متوقع على معازيم حفل زفافها.. تفاصيل

نتيجة مباشرة.. ماذا يحدث لجسمك عند المشي 20 دقيقة؟

بـ جاكيت مفتوح .. نيللى كريم فى إطلالة شتوية جريئة.. شاهد