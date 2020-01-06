فقرة تدريبية إضافية للاعبي الزمالك الأساسيين أمام طنطا

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، فقرة تدريبية إضافية للاعبين الذين شاركوا أمس في لقاء طنطا عقب أدائهم عمليات الاستشفاء، حيث أدى اللاعبون تدريبات خفيفة بالكرة، بعدها توجهوا إلى جمانزيوم النادي ، لاستكمال باقي عمليات الاستشفاء .



ومنح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، يوسف أوباما ، ومحمد عبدالغني لاعبي الفريق راحة من التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي.



وتواجد ثنائي الزمالك بمقر النادي، وخاضا فقرة تأهيل خفيفة بجمانزيوم النادي للتغلب على الإجهاد والإرهاق.