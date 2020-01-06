قبل قداس عيد الميلاد.. أمن القليوبية يعزز التواجد بمحيط الكنائس.. صور

عززت أجهزة الأمن بالقليوبية، من تواجدها بمحيط الكنائس والمطرانيات على مستوى محافظة القليوبية؛ استعدادا لقداس عيد الميلاد المجيد.





وشدد اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن القليوبية، على الخدمات الأمنية حول الكنائس؛ استعدادًا للقداس، مطالبًا بتكثيف التواجد الأمني في محيط الكنائس بكافة أنحاء المحافظة تزامنًا مع القداس.





وطالب مدير أمن القليوبية القوات الأمنية المنوط بها حماية الكنائس باليقظة والحيطة مع تشديد الإجراءات الأمنية في دخول وخروج المترددين على الكنائس ووضع الكردونات الحديدية بالشوارع المحيطة بالكنائس وتحويل المسارات المرورية وإيجاد طرق بديلة وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي.





وأعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، تشكيل غرفة عمليات برئاسته لمتابعة أعمال التأمين واستعدادات جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد.



