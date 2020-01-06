احتفالات في ليبيا بعد سيطرة الجيش الوطني على سرت.. فيديو

فيديو | إحتفالات أهالي أحياء دخلتها طلائع القوات المسلحة في #سرت مع تواصل مسير التعزيزات . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/wYgkMxv1TQ — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) January 6, 2020

سيطر الجيش الوطني الليبي الاثنين، بشكل كامل على مدينة سرت الواقعة وسط البلاد، والتي تبعد 450 كم عن العاصمة طرابلس، بعد أن كان قد سيطر على مطارها.ووصلت قوات الجيش الوطني إلى قلب سرت، بعد سيطرتها برًا وبحرًا على أكبر المواقع الاستراتيجية في المدينة وأهم المعسكرات التابعة لميليشيات الوفاق وأبرز مداخل ومخارج المدينة، بعد عملية اقتحام واسعة بدأت منذ صباح الاثنين.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام ليبية مقطع فيديو يبين تواجد قوات الجيش الوطني الليبي داخل مدينة سرت، وفرحة الأهالي الليبيين بتحرير المدينة من الميليشيات.ويظهر في مقاطع فيديو متداولة فرحة الليبيين بدخول الجيش الوطني إلى المدينة.وذكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ان الجيش الوطني تمكن من تدمير غرفة عمليات الطيران التركي المسير في سرت والتي كان يديرها ضباط وخبراء اتراك.