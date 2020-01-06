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فن

حقيقة الصورة المتداولة للشاب السوري المقتول في فيلا نانسي عجرم

الإثنين 06/يناير/2020 - 08:05 م
نانسي عجرم
نانسي عجرم
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سعيد فراج
انتشرت صورة عبر منصات السوشيال ميديا بشكل مكثف، تزعم أنها للشاب السوري المقتول في فيلا المطربة اللبنانية نانسي عجرم، ويظهر فيها وهو يرتدي ملابس سوداء، عكس ما يظهر في الفيديو وهو يرتدي جاكيت أبيض اللون.

كما تظهر الصورة الشاب والأرض من تحته ملطخة بالدماء، فيما لم تتلطخ ملابسه هو بالدم، على الرغم من إطلاق 16 طلقة عليه من مسدس فادي الهاشم (زوج نانسي عجرم)، كما يظهر الشاب في الصورة ملثمًا وملامحه مخفاه بشكل تام، ولم يتم التعرف على هويته إن كان هو الشاب السوري فعلًا أم غيره.

كان المصور السوري تامر تركماني (على مقربة بأزمة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الأخيرة)، كشف أن الشاب السوري المقتول في فيلا الفنانة، ليس لصًا، ليفجر مفاجأة جديدة حول القضية المثارة.

وكتب «تركمان» عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: «الشاب السوري محمد حسن الموسى من قرية بسقلا في ريف إدلب .. هذا الشاب الذي قاموا بقتله في فيلا الفنانة نانسي عجرم .. حيث تم الادعاء بأنه لص دخل ليسرق من الفيلا وكأنهم لا يعلمون من هو!!».

وتابع «تركمان» قائلًا: «هذا شاب يعمل في قسم الصيانة في حديقة فيلا نانسي وكانوا قد امتنعوا عن دفع مستحقاته المالية وتم حجزها من أحد العاملين هناك، مما دفعه للدخول الى الفيلا فقاموا بقتله .. طبعا القصة سيتم لفلفتها بما أن الإعلام هو أوسخ أداة لإخفاء الجريمة .. نطالب بفتح تحقيق ومحاسبة من قتل هذا الشاب».

وأضاف «تركمان» قائلًا: «الخطأ من الشاب هو دخوله بهذه الطريقة ولكن أن يتم قتله بهذه السهولة فهذا شيء آخر يستدعي الوقوف والنظر في القضية بشكل آخر».

وكان فادى الهاشم زوج الفنانة نانسى عجرم قد كشف تفاصيل واقعة اقتحام شاب سورى لمنزله وتهديده بالسلاح.

وقال الهاشم خلال التحقيق معه من خلال فيديو يوضح تحركات وتهديد السارق، إن اللص تسلل إلى المنزل وحاول سرقة بعض الأشياء وحاول إيقافه.

وأضاف فادى الهاشم، عندما واجهته قام بتهديدي ورفع السلاح وحاولت إبعاده، إلا أنه أصر على ابتزازي وقمت بمنحه بعضا من المال، وكان يرغب فى سرقة المجوهرات والذهب إلا أنني رفضت.

وأوضح أن اللص قرر أن يقتحم غرفة الأطفال وفى هذه اللحظة شعرت بحالة من الجنون، وهو ما دفعنى إلى الانقضاض عليه وإطلاق الرصاص باتجاهه بعد أن هددني بقتل بناتي.
حقيقة الصورة المتداولة للشاب السوري المقتول في فيلا نانسي عجرم
حقيقة الصورة المتداولة للشاب السوري المقتول في فيلا نانسي عجرم
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