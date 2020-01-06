الحب لا يدوم.. رامي صبري يعلق علي انفصال أصالة وطارق العريان

علق الفنان رامي صبري علي انفصال الفنانة اصاله عن والد أبنائها، المنتج طارق العريان بعد قصة حب كبيرة جمعت بينهم.





ونشر امي صبري صورة لاصاله عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وعلق عليها قائلا قائلا " الحب لايدوم الي الأبد ".



وأعلنت أصالة، انفصالها بشكل رسمي عن المخرج طارق العريان، حيث نشرت عبر صفحتها لشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام " صورة تجمعمها.



وعلقت أصالة علي الصورة: "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن إنفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي (آدم وعلي )، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي ، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًّا".



وأضافت أصالة في تعليقها: "سأبقى دائمًا أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة ، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي ، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره #أصاله".