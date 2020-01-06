رئيس الوزراء يحضر قداس عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية.. شاهد



أضاف: "أهنئ كل الشباب، والأطفال، والصغار، والكبار.. وأرجو لكم عيدا سعيدا".



ووجه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، رسالة بابوية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، إلى الأقباط حول العالم.



وهنأ البابا في رسالته الأقباط بالعام الجديد 2020 وأيضًا بعيد الميلاد المجيد متمنيا لهم عيدًا سعيدًا، وقال البابا: في عيد الميلاد المجيد، هذا العيد الذي نحتفل به كل عام ويرتبط بالسنة التي نعيش فيها أنها سنة ميلادية، فيها نتذكر قصصا كثيرة.



حرص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على حضور قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة لتهنئة الإخوة الأقباط بعيد الميلاد.ويترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد الميلاد المجيد .وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد.وقال الرئيس السيسي في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج اليوم الاثنين: "الإخوة والأخوات، أقباط مصر بالخارج بكل سعادة وسرور أبعث إليكم بأصدق التهانى القلبية وأرق الأماني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد".وتابع الرئيس: "وأغتنم هذه المناسبة الطيبة كى أعرب عن خالص تمنياتي لكم بعيد سعيد وعام مليء بالتوفيق والنجاح ولمصرنا الغالية بدوام الرفاهية والازدهار".ومن جانبه وجه البابا تواضروس، بابا الإسكندرية بطريريك الكرازة المرقسية، رسالة للمصريين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.وقال البابا تواضروس، خلال مقطع الفيديو: "أهنئ كل الأحباء في كل الإيبارشيات، والكنائس الأرثوذكسية عبر العالم، وأهنئ الآباء المطارنة، والآباء الأساقفة، والآباء الكهنة، والشمامسة، وكل الشعب القبطي".