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وزير خارجية النمسا مستنكرا التدخل في ليبيا: ما تقوم به تركيا غير قانوني وباطل

الإثنين 06/يناير/2020 - 08:41 م
السراج واردوغان
السراج واردوغان
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عبد الخالق صلاح
قال ألكسندر شاين برج، وزير خارجية النمسا، إن ما تقوم به تركيا لا علاقة له بالقانون الدولي، وضد المنطق والبعد الجغرافي، أو حماية الليبيين؛ موضحا أن أوروبا لن تسمح لتركيا بإشعال منطقة المتوسط من أجل مصالحها الداخلية.

وأوضح وزير خارجية النمسا، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» الذي يقدمه «الإعلامي أحمد موسى»، أن ما تقوم به تركيا غير قانوني وباطل، منوها بأنه تم تكليف منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى بالتعامل مع الأزمة التركية في المتوسط لأنه انتهاك من حكومة الوفاق لاتفاق الصخيرات.

ومن جانبه، قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن الديكتاتور أردوغان لن يقوم باستخدام قواته المسلحة في البداية في معركته مع ليبيا، وسيحاول أن يحقق إنجازًا على الأرض الواقع بالمرتزقة الذين يستخدمهم في الحرب.

وأوضح أن مدينة سرت بالكامل تحت سيطرة الجيش الليبي، وهذا يعني القضاء على بؤرة إرهابية كانت تهدد الوطن؛ مشيرا إلى أن قاعدة القرضابية الجوية وميناء سرت تحت سيطرة الجيش الليبي.

وأكد المسماري؛ أهمية السيطرة على قاعدة القرضابية الجوية وميناء سرت لأنه سوف يقطع الطرق على خونة أردوغان من مساعدته باستخدامهم.

وأشار المسماري، إلى أن المجموعات الإرهابية هربت من سرت وتمت مساعدة القوات الليبية من قبل أهالي المدينة المصطفين خلف جيشهم الوطني.
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