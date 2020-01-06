اختبار يستخدم كاميرا الهاتف لاكتشاف التهابات المسالك البولية

طور مجموعة من العلماء في جامعة باث، اختبارًا جديدا يستخدم كاميرا الهواتف الذكية لتشخيص التهابات المسالك البولية في 25 دقيقة فقط، حيث تستخدم هذه التقنية البحث عن بكتيريا E.coli في عينات البول.



وكشف العلماء أن هناك حوالي 80 في المائة مصابون بعدوى المسالك البولية البكتيرية، والتي يمكن علاجها بسهولة بالمضادات الحيوية بمجرد تشخيصها، حيث يقول العلماء إن الاختبار الجديد يعتبر أسرع وأرخص من الخيارات الحالية، والتي تتضمن إرسال عينات إلى المختبر لفحصها قبل أن تعود النتائج بعد أيام.



وقال الدكتور نونو ريس ، من قسم الهندسة الكيميائية بجامعة باث، إنه تم تطوير الاختبار ليقوم به الشخص عن طريق الهواتف الذكية، مما يجعل من اسهل وارخص من ارسال العينات إلى المختبر وانتظار النتائج وفقا لما صرح به لصحيفة ديلي ميل البريطانية.



ويتم حاليا اكتشاف الالتهابات البكتيرية في المسالك البولية عن طريق الاختبارات الميكروبيولوجية لعينة البول، حيث انه يعتبر التحليل الأدق لعدوى المسالك البولية، ولكنه قد يستغرق وقتًا طويلًا ويستغرق عدة أيام.



ولكن الاختبار الجديد نجح في تمرير عينة بول على شريط بلاستيكي ممتلئ، ويمكنه التعرف ما إن كان يحتوي على جسم مضاد من الخلايا البكتيريا القولونية عبر إضافة إنزيم يحدث تغيير في لون البول عند رصده بكاميرا الهاتف الذكي.



أضاف الدكتور ريس أنه يمكن استخدامه لتشخيص عدوى المسالك البولية داخل مرافق الرعاية الأولية مما يقلل الحاجة إلى إرسال عينات إلى المعامل المركزية للاختبارات، حيث شهدت المملكة المتحدة والدول الغنية تحولًا كبيرًا إلى التشخيصات اللامركزية لتقليل العبء على المعامل المخبرية.



وتعد التهابات المسالك البولية شائعة للغاية، وتؤثر على أكثر من نصف النساء وحوالي واحد من بين كل ثمانية رجال في مرحلة ما من حياتهم، في الولايات المتحدة ، هناك حوالي 8.1 مليون مصاب بعدوى المسالك البولية كل عام ، وفقًا لجمعية أمراض المسالك البولية الأمريكية.