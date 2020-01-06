القوات الأمريكية تستعد لمغادرة العراق

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن الجيش الأمريكي أخبر العراق رسميا بأنه "يستعد لمغادرة البلاد"



كان البرلمان العراقي أيد، أمس الأحد، دعوة الحكومة لإنهاء وجود القوات الأجنبية في العراق، بعد أن دعا رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال عادل عبدالمهدي بإنهاء عاجل لوجود القوات الأجنبية رغم الصعوبات.



وأفاد القرار، الذي وافق عليه النواب في جلسة استثنائية للبرلمان، بأن الحكومة يجب أن تلغي طلبها المساعدة من تحالف تقوده الولايات المتحدة.



وصادق النواب على قرار "إلزام الحكومة العراقية بحفظ سيادة العراق من خلال إلغاء طلب المساعدة" بحسب ما أعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.