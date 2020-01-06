للنهوض بالخدمات.. إنهاء 77 % من أعمال مشروع التحول الرقمى بأسوان

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماعًا بحضور الدكتورة غادة يحيى نائب المحافظ ، ومديرى الإتصالات و مركز معلومات شبكات المرافق لاستعراض الإجراءات التنسيقية وآلية تنفيذ مشروع التحول الرقمى داخل نطاق المحافظة التى تأتى ضمن المرحلة الأولى بعد توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات .



يستهدف المشروع تحقيق طفرة هائلة فى مجال التحول الرقمي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بدعم الخطة الإستراتيجية للدولة لإتمام ميكنة كافة القطاعات الحكومية تقوم محافظة أسوان بتنفيذ ذلك بما يساهم فى تقديم خدمات أفضل للمواطنين .



وأعلن اللواء أشرف عطية عن أن هناك تخطيط مستقبلى لنقل مبنى ديوان عام المحافظة وجميع الوحدات والإدارات والمديريات الخدمية والأمنية إلى مجمع شامل للمصالح الحكومية بمدينة أسوان الجديدة على غرار ما يتم حاليًا فى العاصمة الإدارية من أجل تفريغ أسوان القديمة من المبانى الحكومية وتحويلها إلى مزار سياحى بمعالمها وأسواقها وشوارعها .



ولفت محافظ أسوان إلى أنه فى نفس الوقت هناك جهود متواصلة لتطبيق آلية التحول الرقمى وميكنة مختلف الخدمات الحكومية تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ، مع إنشاء وتطوير قاعدة البيانات القومية الموحدة اللازمة لدعم وإتخاذ القرار بشكل سريع وآمن ، بالإضافة إلى تقديم كافة المعلومات المتاحة لتشجيع الإستثمار فى مختلف المجالات .



وكلف أشرف عطية مجموعة عمل بإشراف من الدكتورة غادة يحيى لإجراء زيارة ميدانية لمحافظة بورسعيد من أجل الإطلاع على ملامح وتفاصيل تجربتها فى التحول الرقمى للبدء من حيث أنتهى الأخرون ، مع تلافى أى معوقات ظهرت أثناء تطبيقها هناك وهو الذى يتوازى مع قيام مجموعة العمل بزيارة أخرى للعاصمة الإدارية للوقوف على التجربة الرائدة فى نقل المصالح والهيئات الحكومية من القاهرة الكبرى إليها .



وأشار المحافظ إلى أنه تم إنهاء 77 % من الأعمال المطلوبة لتنفيذ مشروع التحول الرقمى بمد كابلات الربط الفايبر والتوصيلات الداخلية بواسطة الشركة المصرية للإتصالات داخل المواقع المستهدفه فى المرحلة الأولى على مستوى مدن ومراكز المحافظة بإجمالى 259 موقع منها 125 موقع خاص بتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى هذه المرحلة سيضاف لهم 112 موقع أخر فى المراحل التالية ، هذا بجانب 22 موقع أخر مدرجين فى هذه المرحلة للتموين والمرور والنيابات ومكاتب التوثيق وذلك بدءًا من 15 نوفمبر الماضى وستنتهى تلك المرحلة فى مارس القادم ، وبالتوازى مع ذلك جارى حصر وتجهيز البيانات الخاصة بعدد 386 موقع آخر .



وأكد محافظ أسوان على أهمية استثمار ثورة الإتصالات فى ميكنة الخدمات الحكومية ورفع جودتها لتسهيل تقديمها للمواطنين داخل نطاق مختلف المصالح والمؤسسات وهو الذى يعتبر بمثابة قاطرة تنموية جديدة ستلبى المطالب والإحتياجات الجماهيرية بأسلوب تكنولوجى متميز يضاهى دول العالم المتقدم .



وقال عط إنه سيتم تشكيل لجان متخصصة لمتابعة تنفيذ جميع أعمال المشروع مع عقد إجتماعات دورية لتحقيق الأهداف المرجوة والعمل على إيجاد الحلول السريعة لأى مشاكل أو معوقات تنفيذية أو فنية أو إدارية لتؤدى كافة المواقع عملها على أكمل وجه .