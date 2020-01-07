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تكنولوجيا

إطلاق Alcatel 1B بـ 1000 جنيه فقط.. مواصفات جبارة و سعر مجنون

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
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كريم جمال
يبدو أن شركة Alcatel الفرنسية العريقة قد بدأت فى التكشير عن أنيابها للمنافسة بقوة فى 2020، بعدما طرحت منذ قليل هاتف رخيص الثمن بمواصفات مميزة مقابل 66 دولار فقط، ما يعادل 1050 جنيهًا مصريًا فقط، مما يجعله خيار للكثيرين من عشاق أندرويد.

وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، يأتى Alcatel 1B بشاشة قياس 5.5 بوصة من نوع TFT بدقة عرض 1440 فى 720، ويعمل بنظام Android Go الذى يوفر أقصى سرعة ممكنة من خلال نسخة Android 10 Go edition.

يمتلك Alcatel 1B معالج رباعى من نوع QM215 chipset، وذاكرة وصول عشوائى سعة 2 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 16 جيجابايت، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية.

ويدعم Alcatel 1B بطارية سعة 3000 ميللى أمبير، ويمكنك الحصول عليه فى لونين هما الأسود والأخضر، مقابل 66 دولار فقط، مايعادل 1050 جنيهًا مصريًا فقط.

يذكر أن الهاتف سيطرح فى الربع الأول من 2020، أوروبا والشرق الأوسط وآسيا و أمريكا الجنوبية.
إطلاق Alcatel 1B بـ 1000 جنيه فقط.. مواصفات جبارة و سعر مجنون
إطلاق Alcatel 1B بـ 1000 جنيه فقط.. مواصفات جبارة و سعر مجنون
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