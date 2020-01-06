محافظ البحيرة والقيادات الأمنية يشهدون قداس عيد الميلاد المجيد ..صور

شهد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة قداس عيد الميلاد المجيد يرافقه اللواء ريمون نعيم ـ نائب مدير أمن البحيرة والدكتورة نهال بلبع - نائب المحافظ والمهندس حازم الأشموني - السكرتير العام واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد للمحافظة .



وأعرب محافظ البحيرة عن خالص التهاني وأطيب الأمنيات إلى أقباط مصر عامة وأقباط محافظة البحيرة خاصة بعيد الميلاد المجيد مشيرا الى ان مصر شعب ونسيج واحد متلاحم نتشارك الاعياد وكافة المناسبات ويجمعنا حب الوطن ومشاعر نابعة من الوجدان، وفرحة غامرة تعتري نفوسنا وتتصل بجوارحنا، واليوم نتوحد لنتشارك في مناسبة دينية تكتسي بروح القومية والوطنية والمحبة والإخاء.



كما أرسل محافظ البحيرة، تهنئته لقداسة البابا تواضروس الثاني - بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وكافة اعضاء المجمع المقدس وجميع الاخوة المسيحين بعيد الميلاد المجيد متمنيا لهم ولمصرنا الغالية دوام الافراح والاعياد والسعادة والتقدم .



شارك فى حضور قداس عيد الميلاد المجيد العقيد محمد شرف – المستشار العسكرى والقيادات التنفيذية والأمنية والدينية وأعضاء مجلس النواب وذلك بمقر الكاتدرائية الرئيسية بمدينة دمنهور.