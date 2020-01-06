الباز يكشف حقيقة تغريدة "خطيبى مجند ورايح ليبيا"

كشف الإعلامى محمد الباز، أكاذيب اللجان الإلكترونية الإخوانية وتحركاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي للإساءة إلى الجيش المصري.



وإستعرض «الباز» خلال تقديمه برنامج «90 دقيقة» المُذاع عبر قناة «المحور»، تدوينة مكررة نشرتها حسابات كثيرة على موقع «فيسبوك» تتحدث عن نقل جنود مصريين إلى الحدود مع ليبيا، وبكاء جندي مصري وتوصيته لخطيبته برعايته والدته حال وفاته.



وعقب «الباز»: «كلام كله كذب، وحتى لو الجندي المصري أخذ الأوامر للتحرك على الحدود مع ليبيا فإنه لن يبكي، لأن العسكري والجندي المصري لا يبكي لأن أولادنا رجالة».



وأكمل:«دي لعبة اللجان الإلكترونية اللي اتكلمنا عليها زمان، لعبة الإيحاءات أن الجيش رايح يحارب في ليبيا، والمقصود من ده التأثير في الجبهة الداخلية المصرية».



ودعا الباز إلى ضرورة تكوين جيش إلكتروني، لكشف أكاذيب الإخوان ولجانهم والرد عليها بالحقائق، مضيفا: «كل مصري حر يكون عضوا في هذا الجيش للدفاع عن البلد».