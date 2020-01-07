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اقتصاد

مصر تستضيف إيجبس 2021.. فبراير المقبل

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 02:59 ص
وزير البترول
وزير البترول
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مايكل عياد
تستضيف مصر في الفترة من 11 حتى 13 من فبراير المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (ايجبس2021) بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية (EIEC) بالقاهرة الجديدة

ويعد الملتقى أكبر مؤتمر ومعرض للبترول والغاز في منطقة شمال إفريقيا والبحر المتوسط، إذ يلقى المؤتمر دعم من وزارة البترول والثروة المعدنية، والهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، وشركة جنوب الوادى القابضة للبترول، وسيتوج (إيجبس) 2020، سلسلة طويلة من النجاحات التي حققتها الإصدارات السابقة من الحدث، حيث من المتوقع أن يجذب الحدث هذا العام أكثر من 30 زائر من أكثر من 60 دولة على مدار 3 أيام للمشاركة في النقاشات، وبناء شراكات والقيام بأعمال تجارية مع المشاركين المحليين والدوليين.

ويعكس (ايجبس) 2020، الاهتمام العالمي المتزايد بقطاع البترول والغاز في منطقة شمال إفريقيا وحوض البحر المتوسط، وتستضيف النسخة القادمة من ايجبس 37 من شركات البترول الوطنية والعالمية وشركات الخدمات بالمعرض تحت شعار "تلبية الاحتياجات المستقبلية من الطاقة"، وستشهد النسخة الرابعة من (ايجبس) نقاشات لرواد القطاع تتناول التطورات والمستجدات التي ستؤثر على استراتيجيات الشركات التي تستثمر وتعمل في المنطقة، وستعرض الابتكارات والتقنيات بقطاع البترول والغاز التي ستغير كيفية إدارة هذه الشركات لأصولها.
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