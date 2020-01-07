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فن

كارمن سليمان تتجاوز 1.4 مليون مشاهدة بـ بصاتك.. فيديو

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 07:16 ص
كارمن سليمان - بصاتك
كارمن سليمان - بصاتك
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سعيد فراج
حققت أغنية الفنانة كارمن سليمان الجديدة «بصاتك» مليونا و430 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر قناتها على يوتيوب، يوم 12 ديسمبر 2019.

وتقول كلمات الأغنية: "مطبقالك بقالي يومين .. بفكرلك في مدخل سهل .. أقولك منه على حاجتين .. مخلوش عندي أصلًا عقل !! .. مشتت ليا تفكيري .. و كل ما أقول هقول بسكت .. بخاف ليخوني تعبيري .. و يبقى كلامي مش بالشكل".

"بصاتك" "كلمات سامي علي، وألحان مصطفى جاد، وتوزيع: ماز، والفيديو كليب من إخراج أمير الرواني، وتسجيل صوت ماهر صلاح، ومحمود أبو زيد.

يذكر أن أبرز أعمال كارمن سليمان الفنية، أغنية "لما تشوفك عيني"، و:ربنا يخليك لقلبي"، و"سطور حكايتي"، و"حضن دافي"، وغيرها من الأغاني.
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