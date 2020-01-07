AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بومبيو: أمريكا لا تسعى للحرب مع إيران وملتزمة بوقف التصعيد

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 08:53 ص
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو
Advertisements
أ ش أ
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى الحرب مع إيران وتظل ملتزمة بوقف التصعيد.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي مع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان آل سعود في العاصمة الأمريكية (واشنطن).

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس إن بومبيو ناقش مع المسئول السعودي قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير باتخاذ إجراءات دفاعية حاسمة لحماية الأفراد الأمريكيين في الخارج.

وأضافت أن بومبيو وجه - خلال اللقاء - الشكر للمملكة العربية السعودية لدعمها المستمر والعمل مع الولايات المتحدة لمواجهة التهديد الذي يمثله النظام الإيراني، كما شكر نائب الوزير السعودي على جهوده المستمرة نحو حل سياسي للصراع في اليمن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

واشنطن تؤكد دعمها الكامل لأنشطة المراقبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإيران

وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره الدنماركي تعزيز التعاون في أمن القطب الشمالي

واشنطن تعلن دعمها لاحتجاجات إيران وتصف النظام بـ«الفاسد»

وفد دبلوماسي أمريكي يبدأ زيارة إلى كولومبيا بعد غد

بومبيو يبحث مع نظيره الإثيوبي ضمان السلام بأفريقيا جنوب الصحراء

أمريكا وبريطانيا تبحثان الاتفاق التجاري بعد البريكست والتوغل الروسي والصيني

ترشيحاتنا

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم.. فيديو

إيران وير: فيلق القدس يطالب بعدم الانتقام لمقتل قاسم سليماني

أخبار الرياضة| إلغاء ترتيبات استقبال محمد صلاح .. الغندور يكشف أسباب تقديم شكوى رسمية ضد مرتضى منصور

إلغاء ترتيبات استقبال محمد صلاح بـ حفل الأفضل في إفريقيا

فيديو جراف| تفاصيل وثيقة مجلس دول البحر الأحمر.. الأعضاء والأهداف

بربع جنيه.. اقض على مشكلة الحموضة نهائيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تراجع الدولار .. تعرف على أسعار بيجو peugeot اليوم في مصر.. صور

مين أحلى؟ هنا الزاهد و زوجة كريم فهمي يتألقن بملابس سوداء فى أحدث ظهور لهما

بمكياج صاخب وورد.. أسما شريف منير تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها