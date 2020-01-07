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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7-1-2020 والقنوات الناقلة

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 09:06 ص
سيلفا - راشفورد
سيلفا - راشفورد
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إسراء أشرف
يشهد اليوم الإثنين، الثلاثاء 7-1-2020، إقامة عدد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة نارية بين مانشستر سيتي ويونايتد، في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.


ويستعرض "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم، الإثنين،الثلاثاء 7-1-2020 في التقرير التالي

الدوري المصري الممتاز

أسوان X الجونة - 02:30 مساءً - أون سبورت/ تايم سبورتس

الانتاج الحربي X المصري البورسعيدي - 05:00 مساءً - تايم سبورتس

بيراميدز X الإسماعيلي - 05:00 مساءً - أون سبورت

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

مانشستر يونايتد X مانشستر سيتي - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 2.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي)

الهلال X الأهلي - 07:00 مساءً - الرياضية السعودية 1 و3.


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