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رياضة

على مسرح عائم.. الغردقة تستضيف حفل جوائز الأفضل في إفريقيا الليلة

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 10:18 ص
محرز - ماني - صلاح
محرز - ماني - صلاح
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إسراء أشرف
تتجه أنظار عشاق كرة القدم، اليوم، الثلاثاء، إلى مدينة الغردقة، لمتابعة حفل تسليم جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لعام 2019، على مسرح عائم بمنتجع سهل حشيش.

ويشارك أسطورة الكرة الكاميرونية، صامويل إيتو، بتقديم الحفل، بجانب الإعلامية المغربية فيروز الكرواني، والمذيعة مريم أمين.

ويتضمن حفل الأفضل في إفريقيا، فقرات ترفيهية استعراضية وغنائية، قبل أن يتم الكشف عن هوية جميع الفئات الفائزين بالجوائز.

ويشهد الحفل عددًا من الشخصيات الرياضية، مثل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأحمد أحمد رئيس "كاف" وجيانى إنفانتينو رئيس "فيفا"، ورجل الأعمال كامل أبوعلي المستضيف حفل توزيع الجوائز، وعمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد كرة القدم المصري.

كما يشهد حضور نجوم الكرة بالعالم والقارة السمراء، حيث تم دعوتهم رسميًا، من الاتحادين الإفريقي والدولي، مثل الفرنسيان آرسين فينجر ويوري دجور كاييف، والبرازيليان كافو وجوليو سيزار، والبرتغالي نونو جوميش، والإيفواريان ديديه دروجبا ويايا توريه، والأنجولي فلافيو، والكاميروني روجيه ميلا، والسنغالي الحاج ضيوف، والسعودي سامي الجابر، والزامبي كالوشا، والنيجيريان أموكاشي وكانو، إلى جانب أساطير الكرة المصرية محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وحسن شحاتة نجم الزمالك ومدرب مصر التاريخي الأسبق، بالإضافة إلى العميد أحمد حسن، وأحمد حسام ميدو، ووائل جمعة.

كان "كاف"، أعلن القائمة النهائية للاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019، حيث ضمت كلًا من، محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، وزميله السنغالي ساديو ماني، بالإضافة إلى رياض محرز نجم منتخب الجزائر ومانشستر سيتي الإنجليزي.

يذكر أن ساديو ماني، هو الوحيد الذي تأكد حضوره حتى الآن حيث وصل على متن طائرة خاصة أمس الإثنين، في ظل تخلف محمد صلاح عن الحضور، وصعوبة تواجد رياض محرز، نظرًا لارتباطه بمباراة بالتزامن مع حفل "كاف"، أمام مانشستر يونايتد في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ويتواجد طارق حامد، نجم وسط الزمالك ضمن القائمة المرشحة للحصول على لقب أفضل لاعب داخل القارة السمراء، مع الجزائري يوسف البلايلي، والتونسي أنيس البدري.
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