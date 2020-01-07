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توك شو

مثلي الأعلى.. رحمة خالد تكشف عن قدوتها في التمثيل..فيديو

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 11:56 ص
تامر فرج المثل الاعلى
تامر فرج المثل الاعلى لتامر فرج
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فرح علاء الخولي
أبدت الإعلامية رحمة خالد، إعجابها الشديد بتمثيل الفنان تامر فرج، وكان ذلك أثناء حوار الفنان تامر فرج مع الاعلاميتين ايه خالد ورحمة خالد.

وقد استضاف برنامج 8 الصبح، الذي يذاع على قناة dmc، الفنان تامر فرج في فقرة خاصة، للحديث عن أعماله الفنية وما أحدثته من ضجة وأدواره المؤثرة، وحياته الشخصية.

وكان للفنان تامر فرج في السنوات الأخيرة مجموعة من الأدوار المؤثرة والمحببة لدى الجمهور ومنها دور بكير الحلواني في مسلسل "طلعت روحي" وكان واحد من اهم الادوار التي قام بها، وعرفته للجمهور أكثر وقربته إليه.

وكان أول دور رئيسي للفنان تامر فرج دوره في مسلسل "أبو العروسة"، وحصل الفنان تامر فرج على مجموعة من الجوائز، وشارك في كتابة مجموعة من البرامج والمسلسلات والاسكتشات. 

وولد الفنان تامر فرج في القاهرة عام 1975م، وشارك في أول أعماله الفنية من خلال مسرح المدرسة، وقرر دراسة التمثيل بالمرحلة الجامعية لذلك قام بالسفر الى فرنسا، ونال المركز الأول في التمثيل على مستوى جامعة حلوان، عمل مرشدًا سياحيًا للأجانب في بداية حياته، أقنعه الكثيرون بالاتجاه للتمثيل بسبب خفة دمه وطلاقته، وحصل على دبلومة دراسات حرة في السيناريو والإخراج.
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