مثلي الأعلى.. رحمة خالد تكشف عن قدوتها في التمثيل..فيديو

أبدت الإعلامية رحمة خالد، إعجابها الشديد بتمثيل الفنان تامر فرج، وكان ذلك أثناء حوار الفنان تامر فرج مع الاعلاميتين ايه خالد ورحمة خالد.





وقد استضاف برنامج 8 الصبح، الذي يذاع على قناة dmc، الفنان تامر فرج في فقرة خاصة، للحديث عن أعماله الفنية وما أحدثته من ضجة وأدواره المؤثرة، وحياته الشخصية.





وكان للفنان تامر فرج في السنوات الأخيرة مجموعة من الأدوار المؤثرة والمحببة لدى الجمهور ومنها دور بكير الحلواني في مسلسل "طلعت روحي" وكان واحد من اهم الادوار التي قام بها، وعرفته للجمهور أكثر وقربته إليه.





وكان أول دور رئيسي للفنان تامر فرج دوره في مسلسل "أبو العروسة"، وحصل الفنان تامر فرج على مجموعة من الجوائز، وشارك في كتابة مجموعة من البرامج والمسلسلات والاسكتشات.



