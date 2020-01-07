AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إكرامي ينتظم تدريجيا في تدريبات الأهلي غدًا

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 12:09 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
ينتظم شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق بشكل تدريجي بدءا من غدٍ الأربعاء.

وقال الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، إن إكرامي بدأ في التعافي من آلام عضلة السمانة، وسيكون جاهزا للدخول في قائمة الفريق المقبلة وفقا لرؤية السويسري رينيه فايلر المدير الفني.

وغاب شريف إكرامي عن المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات؛ بسبب شكواه من آلام في عضلة السمانة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي السبت المقبل على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
Advertisements

ترشيحاتنا

ليس دفاعا عن أوباما.. صورة مفبركة تثير غضب الأمريكيين من سيناتور جمهوري

قبل ساعات من إعلان الأفضل في أفريقيا 2019.. خالد بيومي يصدم محمد صلاح وطارق حامد

بكاء وعويل.. 20 صورة ترصد لحظة تشييع جثمان قاسم سليماني إلى مثواه الأخير

قبل مناقشتها بالبرلمان.. القصة الكاملة لأزمة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

القبض على المتسببين في حرائق الغابات بأستراليا

تركيا توجه رسالة إلى مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق مثير للجدل والسخرية من الجوكر بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل.. شاهد

شاهد.. هجوم خنزير مسعور على عمال محطة وقود

ثعبان يتسلل إلى مرحاض منزل ويروع مالكه المسن.. شاهد ماذا حدث