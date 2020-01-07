تونس ترفض السماح بإنزال تركي عبر الحدود مع ليبيا

رفضت الرئاسة التونسية، السماح بإنزال تركي للقوات التركية عبر الحدود التونسية الليبية، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة العربية.



ووفقًا لصحيفة "الشروق" التونسية، قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، إن الوضع في ليبيا صعب، مؤكدا أن القوات الأمنية والعسكرية على أتم استعداد في الـ24 ساعة.



وأضاف "الشاهد"، على هامش تكريم عدد من إطارات وأعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني، أن الوضع على الحدود في حالة تأهب قصوى ومحل متابعة.



ودعا رئيس الحكومة، القوات الأمنية والعسكرية إلى مزيد اليقظة، مشيرا إلى أن مجلسا وزرايا سينعقد حول تطورات الأوضاع في ليبيا.



يأتي ذلك عقب موافقة البرلمان التركى، على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، وإعلان الرئيس رجب طيب أردوغان، بدء تحرك قواته إلى ليبيا.