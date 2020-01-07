انطلاق أعمال الدورة الـ 44 لرابطة العالم الإسلامي

انطلقت اليوم الثلاثاء أعمال اجتماع الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الاعلى لرابطة العالم الاسلامي والمنعقد بمكة المكرمة.



ويشارك في هذا الاجتماع عدد كبير من القيادات العلمية والمؤسسات الدينية في العالم الإسلامي على رأسهم الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية، والدكتور محمد عبدالكريم العيسى امين عام الرابطة، والشيخ العلامة عبدالله بن بيه رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري، والدكتور أحمد العبادي أمين عام الرابطة المحمدية للعلماء المغرب، والشيخ شوقي علام مفتي مصر بالإضافة الى كل الأعضاء.



واستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في مكتبه رئيس المجلس الاستشاري الشعبي بجمهورية إندونيسيا السيد بامبانغ سوساتيو.



وأكد الضيف الإندونيسي دور رابطة العالم الإسلامي في تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام والمسلمين في العالم من خلال إبراز حقيقة الدين الإسلامي في مواجهة حملات التضليل والتطرف حول العالم.



وأدان المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي التصعيد التركي في تدخله فى الشأن الليبي، كما أدان بشدة إقرار البرلمان التركي للتدخل العسكري في ليبيا، وطالب المجتمع الدولي بلجم هذا التصعيد التركي وتدخله السافر فى الشأن الليبي.



وأشاد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في كلمته التي ألقاها في الجلسة الرئيسية للاجتماع بالقرار وتبني المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي له بالإجماع، نظرًا لتداعيات هذا التدخل التركي السافر على القضية الليبية وعلى أمن واستقرار المنطقة وعلى الأمن والسلام العالمي.



ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبد الكريم العيسي أمين عام رابطة العالم الإسلامي أكثر من مرة على أهمية هذا القرار وتركيز مجلس الرابطة عليه باعتباره من أهم المستجدات المعروضة على جدول أعمال المجلس.



