19 أبريل.. الكويت على موعد مع حدث اقتصادى مهم

أعلنت شركة بورصة الكويت( أول بورصة يمتلكها القطاع الخاص فى الشرق الأوسط والمنطقة)، أنه سيتم إدراج أسهم الشركة في السوق الكويتي بتاريخ 19 أبريل 2020 كموعد مبدئي.



وقالت البورصة في بيان صادر اليوم الثلاثلاء، إن الشركة ستتخذ الإجراءات اللازمة للحصول على موافقة هيئة أسواق المال للإدراج الرسمي.



وفي ذات السياق تم تعيين شركة الاستثمارات الوطنية كمستشار إدراج لشركة بورصة الكويت في السوق.



من جانب آخر، سيتم تداول أسهم الشركة بنظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة (التداول خارج المنصة OTC) ابتداءً من 15 يناير 2020 وحتى تاريخ تقديم طلب الإدراج الرسمي في البورصة، وذلك وفق القواعد المعمول بها.



كانت عملية خصخصة بورصة الكويت قد تمت على مرحلتين، حيث بدأت الأولى في فبراير2019 بترسية مزايدة خصخصة حصة تبلغ 44 بالمائة من أسهم رأسمال البورصة على التحالف الذي يضم شركات: الاستثمارات الوطنية، الأولى للاستثمار وشركة أرزان للتمويل والاستثمار بجانب بورصة أثينا.



أما المرحلة الثانية من خصخصة بورصة الكويت فكانت في ديسمبر الماضي؛ إذ تم طرح 50 بالمائة من أسهم الشركة للاكتتاب العام على المواطنين الكويتيين حتى 1 ديسمبر 2019، وتم تغطية الاكتتاب بنسبة تفوق 850 بالمائة.



وتُعد بورصة الكويت أول بورصة يمتلكها القطاع الخاص في الشرق الأوسط والمنطقة.