ساديو مانى أفضل لاعب إفريقي لعام 2019.. الشواهد تؤكد

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية إلى سهل حشيش بمدينة الغردقة فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم لمتابعة حفل جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019 والذى يتنافس على لقبه نجمنا المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى.



وشهدت القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، تواجد الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي وصاحب لقب العامين الماضيين، حيث سيواجه زميله في ليفربول ساديو ماني، والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي.



وأصبح السنغالى ساديو مانى قاب قوسين أو أدنى من التتويج بلقب أفضل لاعب إفريقي لعام 2019 بعد أن نجح فى خطف الأنظار إليه بوة خلال مشاركته مع فريقه بالدوري الإنجليزى سواء فى موسمه الحالى او المنقضي بالإضافة إلى دوره المحورى فى تتويج الليفر بلقب دوري أبطال أوروبا فى نسخته الماضية بالإضافة إلى دوره المؤثر فى الوصول بمنتخب بلاده إلى المباراة النهائية لبطولة الأمم الإفريقية قبل أن يخسر لقبها أمام الجزائر .



وؤكد العديد من الشواهد أن ساديو مانى حسم لقب أفضل لاعب إفريقي لعام 2019 بشكل رسمى ، خاصة بعد أن أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية فوز مانى باللقب ، وهى الوكالة المقربة من الكاف بشكل قوى خلال السنوات الماضية .



وأيضا تصاعدت فرص مانى فى التتويج بقوة بلقب أفضل لاعب إفريقي لعام 2019 بعد اعتذار النجم الجزائري رياض محرز عن الحضور إلى الحفل المقرر إقامته اليوم وكذلك الحال بالنسبة لنجمنا المصري محمد صلاح الذى لا يزال موقفه غامضا من الحضور حتى الآن وقبل لحظات قليلة من انطلاق الحفل .