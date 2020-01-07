لكل اسم حكاية.. الصيادين في نويبع.. أول قرية سياحية افتتحها مبارك

مازالت الصورة تتصدر صالة الاستقبال تحكي قصة ذلك المكان الذي يعتبر اول قرية سياحية في نويبع افتتحها ثلاث رؤساء لدول عربيه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك والملك حسين ملك الأردن والسلطان قابوس سلطان عمان في أوائل الثمانينات كاول قرية سياحية على خليج العقبة بجوار ميناء نويبع والأقرب لميناء العقبة الأردني .



وتعتبر القرية تراثية، وجميع تجهيزاتها من الاخشاب والخامات البيئية وتهتم بالتراث الثقافي لسيناء والعادات والتقاليد والفلكلور السيناوي .



يقول المهندس سامي سليمان رئيس جمعية مستثمري طابا نويبع ومالك القرية إن قرية الصيادين أقدم قرية سياحية بخليج العقبة افتتحها الرئيس مبارك في بداية توليه رئاسة جمهورية مصر العربية مشيرا إنه حضر افتتاحها الملك حسين والسلطان قابوس مشيرا إلي انها سميت بذلك الاسم إن جميع الصيادين بنويبع كانوا يصطادون بتلك المنطقة بجوار منطقة المزينة اوضح سليمان إن موقع قرية الصيادين فريد ويطل علي خليج العقبة