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رياضة

مرتضى منصور مهاجما اتحاد الكرة: عقوباته عبث

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 04:44 م
مرتضي منصور رئيس
مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك
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منتصر الرفاعى - ملك موسى
أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن ما يحدث من توقيع عقوبات على رؤساء الأندية من قبل اتحاد الكرة ولجانه هو عبث، لأن المحكمة الرياضية أكدت أن ما يحدث غير منطقي.

وأضاف رئيس الزمالك أن الجمعية العمومية للأندية هي الوحيدة التي لها الحق في معاقبة مجالس إدارات الاندية ومراكز الشباب، وليس اتحاد الكرة أو لجانه.

ويستضيف النادي الأبيض اجتماع الأندية ومراكز الشباب لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بالرياضة المصرية واللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة.

وأضاف رئيس الزمالك أنه حزين من محمد فرج عامر رئيس سموحة، بسبب موقفه السلبي بعد إيقافه في الفترة السابقة.

وأشار مرتضى إلى أن مجلس اتحاد الكرة الشرعي السابق لم يجرؤ على معاقبة أي رئيس نادي من قبل.

وأوضح رئيس الزمالك أنه ليس مصلحة في اجتماع الأندية لأنه لن يترشح لانتخابات الجبلاية، وشدد على أنه يحصل على حقه بيده.

ووجه رئيس القلعة البيضاء هجوما حادا على جمال الغندور رئيس لجنة التحكيم بسبب أخطاء الحكام في المباريات، وأضاف أن الغندور مشغول بتحليله للمباريات في إحدى القنوات الفضائية السعودية، وشدد على ضرورة معاقبة الحكم الذي يخطئ.

وانتقد رئيس الزمالك هاني أبوريدة رئيس الجبلاية السابق بسبب ترشيحه للمجموعة الموجودة حاليا في اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد، ويقوم أحمد مجاهد عضو المجلس السابق بتحريك الأعضاء في اللجنة.
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