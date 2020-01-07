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أخبار العالم

خالد بن سلمان يحمل رسالة إلى ترامب ومهندس صفقة القرن | صور

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 05:42 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قال الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي إنه التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء.

وذكر عبر حسابه الرسمي على تويتر "توجيهات كريمة من سمو سيدي ولي العهد (الأمير محمد بن سلمان)، التقيت امس بفخامة الرئيس الامريكي دونالد ترمب حاملا رساله من سموه كما بحثت مع فخامته اوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف الجوانب، بما فيها الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقليمية والدولية".

ونشر بن سلمان صورا لزيارته من داخل المكتب البيضاوي، حيث كان إلى جواره مستشار ترامب وصهره، جاريد كوشنر المعروف بمهندس صفقة القرن؟

ياتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة تصاعد في التوترات بين واشنطن وطهران إثر مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس، وكذلك التوترات في شرق المتوسط إثر التدخل العسكري التركي في ليبيا.

وكان الامير خالد بن سلمان قد التقى كذلك وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ووزير الدفاع مارك إسبر.
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