عبد المنعم سعيد: لن يكون هناك رد فعل عنيف من إيران على أمريكا لهذا السبب.. فيديو

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هاني حسين



وأضاف عبد المنعم سعيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الجولة تنتهي برد الفعل الإيراني على اغتيال



وتابع عبد المنعم سعيد:" لن يكون هناك رد فعل عنيف من إيران على أمريكا لأنها في موقف اقتصادي سيء والعقوبات الإقتصادية تؤثر عليها وهناك انقسام داخلي في إيران وهناك مظاهرات داخلية بعد مقتل قاسم سليماني".



وأكمل عبد المنعم سعيد:" هناك حصار حقيقي ضد إيران من الولايات المتحدة الأمريكية وكل المجتمع الدولي، وإيران حاليا في وضع سيء وسيكون الرد في حدود عن طريق الحوثيين".



ولفت عبد المنعم سعيد:" لن يكون هناك رد مباشر من إيران تجاه قاعدة عسكرية أمريكية".

قال الكاتب والمفكر عبد المنعم سعيد، إن أمريكا لديها أولوية مختلفة عن الموقف من ليبيا وهو تفاقم الأوضاع في العراق وإيران بعد مقتل قاسم سليماني.وأضاف عبد المنعم سعيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الجولة تنتهي برد الفعل الإيراني على اغتيال قاسم سليماني وتابع عبد المنعم سعيد:" لن يكون هناك رد فعل عنيف من إيران على أمريكا لأنها في موقف اقتصادي سيء والعقوبات الإقتصادية تؤثر عليها وهناك انقسام داخلي في إيران وهناك مظاهرات داخلية بعد مقتل قاسم سليماني".وأكمل عبد المنعم سعيد:" هناك حصار حقيقي ضد إيران من الولايات المتحدة الأمريكية وكل المجتمع الدولي، وإيران حاليا في وضع سيء وسيكون الرد في حدود عن طريق الحوثيين".ولفت عبد المنعم سعيد:" لن يكون هناك رد مباشر من إيران تجاه قاعدة عسكرية أمريكية".

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