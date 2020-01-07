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منوعات

مشهد مؤلم.. حيوان بجسد محترق يبحث عن الطاعم بأحد الطرق في أستراليا

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 07:29 م
صدى البلد
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أحمد شريف
بجسد محترق وبائس زحف حيوان من فصيلة الومبت على الطريق العام بحثًا عن طعام، بعد ان احترق منزله في الغابات الأسترالية المشتعلة.

وكان أحد المارة و يدعى "مايكل ريتشاردسون" صور الحيوان المسكين ذات الجسد المحترق وهو يبحث بائسًا عن الطعام عبر أحد الطريق نيو ساوث ويلز وسط الساحل ، يوم الأحد الماضي. 

قال ملتقط الصور إنه ساعد الحيوان على شرب الماء قبل أن يبدأ في تصويره.

وأوضح أنه كان يسير بدراجته في الساعة 6.30 صباحًا عندما رأى الحيوان وهو يسير بالطريق العام وهو مرتبكًا محاولًا إيجاد أي طعام ، ووصف المصور بأن فراء الحيوان كانت محترقة نتيجة النيران المشتعلة بالغابات. 

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية يعتقد أن مئات الملايين من الحيوانات البرية الأسترالية قد قتلوا في الحرائق.

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