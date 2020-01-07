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أحمد موسى: أردوغان أعلن إرسال مليشيا إرهابية والجيش الليبي يحكم السيطرة

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 09:02 م
اردوغان
اردوغان
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن العناصر المتواجدة في طرابلس ميليشيا إرهابية من تنظيم الإخوان والقاعدة وداعش الإرهابي.

وأضاف موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الجيش الوطني الليبي يحرر وطنه من الإرهاب وعلينا كدول عربية ان ندعم الجيوش الوطنية في بلادنا

وأكمل:" دعم المليشيات خطر على الجميع ولا توجد دولة بعيدة عن خطر الميليشيات الإرهابية"، مضيفا:" أردوغان أكد أنه أرسل قوات غير نظامية وهذه مليشيا إرهابية ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" فايز السراج اعلن اليوم انه سحب المليشيات الإرهابية من سرت وفايز السراج متواجد في الجزائر وشكله كده مش عارف يرجع تاني".

وقال:" تضارب في تصريحات أردوغان والمسؤولين في تركيا، والجيش الليبي سيطر على مدينة سرت وسيطر على المليشيات الإرهابية".
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