أحمد موسى: أردوغان أعلن إرسال مليشيا إرهابية والجيش الليبي يحكم السيطرة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن العناصر المتواجدة في طرابلس ميليشيا إرهابية من تنظيم الإخوان والقاعدة وداعش الإرهابي.



وأضاف موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الجيش الوطني الليبي يحرر وطنه من الإرهاب وعلينا كدول عربية ان ندعم الجيوش الوطنية في بلادنا



وأكمل:" دعم المليشيات خطر على الجميع ولا توجد دولة بعيدة عن خطر الميليشيات الإرهابية"، مضيفا:" أردوغان أكد أنه أرسل قوات غير نظامية وهذه مليشيا إرهابية ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" فايز السراج اعلن اليوم انه سحب المليشيات الإرهابية من سرت وفايز السراج متواجد في الجزائر وشكله كده مش عارف يرجع تاني".



وقال:" تضارب في تصريحات أردوغان والمسؤولين في تركيا، والجيش الليبي سيطر على مدينة سرت وسيطر على المليشيات الإرهابية".