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أحمد موسى: الجيش مسئول عن تأمين حدود مصر ومنع تسلل إرهابيين من ليبيا.. فيديو

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 08:53 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الاوضاع في ليبيا تعتبر أمن قومي لمصر.

وأضاف موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الجيش المصري مسؤول عن تأمين حدود مصر ومنع تسلل أي فرد من ليبيا للقيام بعمليات إرهابية في مصر.

وتابع :" كل الدول العالم له مصالح في ليبيا وعلى رأسها أمريكا وروسيا وتركيا والدول الأوروبية".

وأكمل :" طرابلس بها تجمع كبير لعناصر الإرهاب والمليشيا الإرهابية"، مضيفا:" فايز السراج اعلن اليوم انه سحب المليشيات الإرهابية من سرت وفايز السراج متواجد في الجزائر وشكله كده مش عارف يرجع تاني".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" تضارب في تصريحات أردوغان والمسؤولين في تركيا، والجيش الليبي سيطر على مدينة سرت وسيطر على المليشيات الإرهابية
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