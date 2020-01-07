أحمد موسى: الجيش مسئول عن تأمين حدود مصر ومنع تسلل إرهابيين من ليبيا.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الاوضاع في ليبيا تعتبر أمن قومي لمصر.
وأضاف موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الجيش المصري مسؤول عن تأمين حدود مصر ومنع تسلل أي فرد من ليبيا للقيام بعمليات إرهابية في مصر.
وتابع :" كل الدول العالم له مصالح في ليبيا وعلى رأسها أمريكا وروسيا وتركيا والدول الأوروبية".
وأكمل :" طرابلس بها تجمع كبير لعناصر الإرهاب والمليشيا الإرهابية"، مضيفا:" فايز السراج اعلن اليوم انه سحب المليشيات الإرهابية من سرت وفايز السراج متواجد في الجزائر وشكله كده مش عارف يرجع تاني".
وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" تضارب في تصريحات أردوغان والمسؤولين في تركيا، والجيش الليبي سيطر على مدينة سرت وسيطر على المليشيات الإرهابية
وأضاف موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الجيش المصري مسؤول عن تأمين حدود مصر ومنع تسلل أي فرد من ليبيا للقيام بعمليات إرهابية في مصر.
وتابع :" كل الدول العالم له مصالح في ليبيا وعلى رأسها أمريكا وروسيا وتركيا والدول الأوروبية".
وأكمل :" طرابلس بها تجمع كبير لعناصر الإرهاب والمليشيا الإرهابية"، مضيفا:" فايز السراج اعلن اليوم انه سحب المليشيات الإرهابية من سرت وفايز السراج متواجد في الجزائر وشكله كده مش عارف يرجع تاني".
وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" تضارب في تصريحات أردوغان والمسؤولين في تركيا، والجيش الليبي سيطر على مدينة سرت وسيطر على المليشيات الإرهابية