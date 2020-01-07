أحمد موسى: القوات المسلحة المصرية وصلت لمستوى قتالي مرتفع للغاية.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن القوات المسلحة المصرية وصلت إلى أعلى مستوى من التدريب والقدرات القتالية، مضيفا:" يتم إطلاق صواريخ عمق سطح مضاد للسفن يصل مداه لأكثر من 130 كيلو متر من الغواصات المصرية".



وأضاف موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن تدريبات القوات المسلحة المصرية تعتبر رسائل ردع لأي فرد يحاول اختراق حدود مصر .



وتابع :" الإعلام الدولي تحدث عن تدريبات القوات المسلحة المصرية القوية ذات القدرات القتالية المرتفعة".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" الجيش المصري مسؤول عن تأمين حدود مصر ومنع تسلل أي فرد من ليبيا للقيام بعمليات إرهابية في مصر".