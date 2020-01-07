قنوات الإخوان تبكي.. أحمد موسى: مفيش ميليشيا أو إرهاب يقرب من حدودنا بفضل يقظة الجيش

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قنوات الإخوان «بتعيط» بسبب تدريبات القوات المسلحة ولن يستطيع أحد الإقتراب إلى مصر.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا: " مفيش ميليشيا أو إرهاب أو أي حد يقرب من حدودنا بفضل يقظة الجيش المصري".





وتابع الإعلامي أحمد موسى: "تدريبات القوات المسلحة المصرية تعتبر رسائل ردع لأي فرد يحاول اختراق حدود مصر".





وتابع: "الإعلام الدولي تحدث عن تدريبات القوات المسلحة المصرية القوية ذات القدرات القتالية المرتفعة".



