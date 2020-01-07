AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

قنوات الإخوان تبكي.. أحمد موسى: مفيش ميليشيا أو إرهاب يقرب من حدودنا بفضل يقظة الجيش

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 09:11 م
القوات المسلحة
القوات المسلحة
Advertisements
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن قنوات الإخوان «بتعيط» بسبب تدريبات القوات المسلحة ولن يستطيع أحد الإقتراب إلى مصر.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا: " مفيش ميليشيا أو إرهاب أو أي حد يقرب من حدودنا بفضل يقظة الجيش المصري".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "تدريبات القوات المسلحة المصرية تعتبر رسائل ردع لأي فرد يحاول اختراق حدود مصر".

وتابع: "الإعلام الدولي تحدث عن تدريبات القوات المسلحة المصرية القوية ذات القدرات القتالية المرتفعة".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "الجيش المصري مسئول عن تأمين حدود مصر ومنع تسلل أي فرد من ليبيا للقيام بعمليات إرهابية في مصر".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد موسى: لو في دكر يقرب من السجون ويشوف هيحصله إيه.. فيديو

لا أردوغان ولا غيره| أحمد موسى: لا يوجد من يستطيع الاقتراب من ثروات مصر

لا عودة للإخوان.. أحمد موسى: القوات المسلحة مسؤولة عن الحفاظ على مدنية الدولة

أحمد موسى يكشف هدف إعلام الإخوان من الاساءة للقوات المسلحة منذ 2011..فيديو

التمساح الطائر.. أحمد موسى: نمتلك قوة ضاربة في القوات الجوية والبحرية.. فيديو

إرهابي إخواني يتفاخر بوجوده في مليشيا السراج في ليبيا.. شاهد

ترشيحاتنا

بوتين يصل تركيا قادما من سوريا.. بالتزامن مع هجوم متحدث أردوغان على روسيا

شاهد بالصور عقد قران محمود العسيلي

رعب السنين.. مئات الأشخاص ينشرون قصصا حقيقية حدثت لهم مع العفاريت

تطور جديد.. قتلى جنازة قاسم سليماني يصل لرقم مرعب

بعد تقدم الجيش الليبي باتجاه طرابلس.. تركيا ترجع إلى الخلف: نريد وقف إطلاق النار

الحكام يتراجعون عن تنظيم احتجاجية ضد مرتضى منصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رعب السنين.. مئات الأشخاص ينشرون قصصا حقيقية حدثت لهم مع العفاريت

إهمال أم يودي بحياة طفلها الرضيع.. تركته في البرد القارس 5 ساعات

فرحا باغتياله.. إيرانيات يرقصن على جثة قاسم سليماني.. شاهد