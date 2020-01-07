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رياضة

ديربى السعودية| مدرب الهلال: جميع مبارياتنا بنفس الأهمية ونلعب للفوز فقط

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 10:30 م
صدى البلد
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عمر سلامة
كشف الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال، عن سر الفوز على الأهلي، وسبب غياب نجمه الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، عن التشكيل الأساسي للفريق.

وحقق الهلال، فوزًا غاليًا على الأهلي، بثلاثة أهداف مقابل واحد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشدد لوشيسكو في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، على أن الأهلي لعب منذ 3 أيام فقط مثل الهلال، وبالتالي تأثر بدنيًا، وهو الأمر الذي استغله فريقه لتحقيق الثلاث نقاط.

وعن سبب غياب جيوفينكو، عن التشكيل الأساسي، أوضح المدير الفني الروماني، أن النجم الإيطالي لعب في آخر 5 مباريات للفريق، وبالتالي كان يجب إراحته، لأن أفضل لاعب في العالم لن يستحمل هذا الضغط.

وأكد لوشيسكو، على أن الهلال، يخوض جميع المباريات بنفس الأهمية، لأن الهدف الأساسي هو حصد الثلاث نقاط للتتويج بالبطولات.
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