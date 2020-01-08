بدء امتحانات الفصل الأول في هندسة حلوان.. الخميس

أعلنت جامعة حلوان، موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع كليات الجامعة لطلاب مرحلة البكالوريوس والليسانس .





وأوضحت إدارة الجامعة ان امتحانات كلية الهندسة بحلوان تبدأ يوم الخميس الموافق 9 يناير وتنتهى الخميس الموافق 23 يناير 2020.





جدير بالذكر أنه قد تم التنسيق الكامل بين عمداء الكليات والوكلاء وإدارة الجامعة لتوفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح إدارة أعمال الامتحانات .



