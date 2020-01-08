بدء امتحانات الفصل الأول في هندسة حلوان.. الخميس

أعلنت جامعة حلوان، موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع كليات الجامعة لطلاب مرحلة البكالوريوس والليسانس .
وأوضحت إدارة الجامعة ان امتحانات كلية الهندسة بحلوان تبدأ يوم الخميس الموافق 9 يناير وتنتهى الخميس الموافق 23 يناير 2020.
جدير بالذكر أنه قد تم التنسيق الكامل بين عمداء الكليات والوكلاء وإدارة الجامعة لتوفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح إدارة أعمال الامتحانات .
وتم توفير الملاحظين والمراقبين، والإشراف الطبي للحالات العادية أو الحرجة وتم توفير الأمن الإداري اللازم لتأمين قاعات الامتحانات من الخارج، لضمان توفير أقصى وسائل المساعدة لإتمام أعمال الامتحانات في جو هادئ للطلاب.