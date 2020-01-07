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برلمان

نائب مستقبل وطن: وحدة الشعب المصري هي الأساس لنجاح الدولة المصرية في معركتي البناء والبقاء

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 11:55 م
مستقبل وطن
مستقبل وطن
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عبد الرحمن سرحان
شارك حزب مستقبل وطن بمحافظة الاسكندرية برئاسة النائب رزق راغب ضيف الله أمين المحافظة صباح اليوم بوفود من قيادات الحزب وأمناء الاقسام و أعضاء الأمانة المركزية بالمحافظة لمشاركه ألاخوه الأقباط فرحتهم بعيد الميلاد المجيد وتقديم التهاني بكنائس المحافظة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وقامت الوفود بالمشاركة في حفل الاستقبال الذي أقيم بالكنيسة المرقصية مساء أمس بحضور النائب رزق راغب ضيف الله و وفد من أعضاء الأمانة للمركزية وأعضاء مجلس النواب بحضور محافظ الاسكندرية والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة ونيافة الأنبا باڤلي مساعد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ومسؤل قطاع الشباب وقطاع المنتزة.

كما قامت أمانة المنتزه بتقديم التهنئة في ١٢كنيسة في دائرة المنتزة كما حضر وفد من أعضاء الأمانة المركزية بالمحافظة و أمين دائرة الرمل و عدد من النواب لحفل الاستقبال الذي أقيم بكنيسة القديسين مكسيموس و دوماديوس والأنباء موسي الأسود بشارع ٤٥ كما قام امانة مينا البصل بتقديم التهنئة بكنيسة القباري و امانة سيدي جابر بتقديم التهنئة بكنيسة مريم العذراء.

وأوضح النائب رزق راغب ضيف أمين الحزب بالمحافظة ان وحدة الشعب المصري هي الأساس للنجاح الدولة المصرية في معركتي البناء والبقاء ومواجهة كافة التحديات مؤكدا أن مصر بلد الأمن والأمان، وأنها قادرة على أن تقف في وجه كل من يحاول نشر الفتنة.

وأضاف أمين عام المحافظة النائب رزق راغب ضيف الله علي روابط الأخوة والمحبة التي تربط بين شركاء الوطن في مصر من المسلمين والاقباط، حيث يحتفي الجميع بعيد ميلاد المسيح في أجواء من التألف والتضامن والمحبة بين أبناء الوطن الواحد.
نائب مستقبل وطن: وحدة الشعب المصري هي الأساس لنجاح الدولة المصرية في معركتي البناء والبقاء
نائب مستقبل وطن: وحدة الشعب المصري هي الأساس لنجاح الدولة المصرية في معركتي البناء والبقاء
نائب مستقبل وطن: وحدة الشعب المصري هي الأساس لنجاح الدولة المصرية في معركتي البناء والبقاء
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