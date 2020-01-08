وسائل إعلام: سقوط 6 صواريخ على قاعدة عين الأسد المستضيفة لقوات أمريكية بالعراق

أفادت قناة "إكسترا نيوز" في خبر عاجل لها، سقوط 6 صواريخ على قاعدة عين الأسد التي تستضيف قوات امريكية في العراق.





ويذكر أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أكد استلام الحكومة العراقية رسالة من القيادة الأمريكية تتحدث عن الانسحاب وقيل لاحقًا إنها خطأ.





وبحسب "العربية"، قال عبد المهدي إن العراق أكد أن انسحاب القوات الأجنبية من البلاد الحل الوحيد، وأنه من الضروري التشاور لتنفيذ قرار أضاف أن ضغوطًا مورست على الجميع خلال جلسة التصويت على وجود القوات الأجنبية، مشددا على ضرورة العمل لتجنيب العراق المخاطر.





وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أكد عدم وجود نية لسحب القوات الأمريكية من العراق.



