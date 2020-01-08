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مدينة دمياط للأثاث.. حلم يتجسد على أرض الواقع.. فيديو

الأربعاء 08/يناير/2020 - 06:46 ص
مدينة دمياط للاثاث
مدينة دمياط للاثاث
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كـريـم الـخـطـيـب
قدم برنامج «من مصر» المذاع على قناة «سي بي سي» حلقة خاصة داخل مدينة دمياط للأثاث، بعنوان «حلم يتجسد على أرض الواقع».

والتقى «من مصر» بعدد من الشباب وأصحاب الورش في دمياط لكشف أخر تطورات وما تقدمه دمياط في عالم الأثاث، وأهم مميزات مدينة الأُثاث بمحافظة دمياط.

وقال محمد الشهابي، صاحب ورشة لتصنيع الأثاث مدينة الأثاث بدمياط، إن حاله مثل حال أي شاب يعيش في دمياط، يمتلك ورشة لتصنيع الاثاث يتميز بمنتجات محددة، عندما أثث مدينة الأثاث الجميع يسعى الي تقديم كل ما هو جديد .

وأشار صاحب ورشة لتصنيع الأثاث مدينة الأثاث بدمياط، إلى أن هم المشكلات التي تواجهم في الفترة الماضية هي أٍسعار الخامات والتسويق، مؤكدا أن الكل يعاني من هذا.

وأكد أن العمل في مدينة الأثاث سيكون أفضل لأنه يحل المشاكل الأساسية وبه خطة للتسويق ناجحة والارتقاء بالمنتج المصري والتصميم على أعلى مستوى يمكن تصديره الي الخارج.
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