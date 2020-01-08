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أخبار العالم

طرائف وعجائب.. إيران تضرب نفسها بـ 4 صواريخ بالخطأ

الأربعاء 08/يناير/2020 - 04:08 ص
صدى البلد
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شريف سيد
كشف مسئول في القيادة المركزية الأمريكية، عن مجمل الصواريخ الإيرانية التي استهدفت قواعد أمريكية في العراق.

وقال المسئول -وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية- إن مجمل الصواريخ التي تم إطلاقها 15 صاروخا، 10 على قاعدة عين الأسد الجوية الأمريكية في العراق، وصاروخ واحد على القنصلية الأمريكية في أربيل، عاصمة إقليم كردستان، و4 صواريخ داخل الأراضي الإيرانية.

وأكد الحرس الثوري الإيراني، أن قاعدة عين الأسد، التي تضم قوات أمريكية "دُمرت تمامًا"؛ ردًا على مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنه من الواضح أن هذه الصواريخ انطلقت من إيران، وأنها تعمل على التقييم الأولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.

وقالت الوزارة إن الهجمات الإيرانية استهدفت قاعدتين عسكريتين تضم قوات أمريكية في العراق.

وأوضحت أنها ستتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وشركاء وحلفاء أمريكا في المنطقة والدفاع عنهم.
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