تحليق مكثف للطيران العسكري الأمريكي فوق بغداد.. وأنباء عن انفجار ضخم

أفادت قناة "العربية" ووسائل إعلام عراقية، بسماع دوي انفجار ضخم وسط العاصمة العراقية بغداد.





وأكدت وسائل إعلام عراقية، وجود تحليق مكثف للطيران العسكري الأمريكي في سماء بغداد.





وتبنى الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة عين الأسد للقوات الأمريكية في العراق، في إطار الثأر لمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري خلال ضربة أمريكية في بغداد الجمعة الماضي.





وحذر الحرس الثوري في بيان من أي رد أمريكي على استهداف القوات الأمريكية في العراق.





كما أكد الحرس الثوري الإيراني أن قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية "دُمرت تمامًا" ردًا على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس.





وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنه من الواضح أن هذه الصواريخ انطلقت من إيران وأنها تعمل على التقييم الأولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.





وأوضحت الوزارة أن الهجمات الإيرانية استهدفت قاعدتين عسكريتين تضم قوات أمريكية في العراق.



