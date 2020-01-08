عقب القصف الإيراني.. ارتفاع أسعار النفط والذهب عالمياً

ارتفع سعر برميل النفط صباح اليوم الأربعاء، أكثر من 4.5%، وذلك عقب القصف الإيراني الذي استهدف القواعد الأمريكية في العراق.





وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن برميل الخام ارتفع 4.53 في المائة إلى 65.54 دولار قبل أن يعود ويتراجع قليلًا، وذلك تحت تأثير القصف الإيراني.





وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 2% الأربعاء، متجاوزة مستوى 1600 دولار للأوقية، وقفزت الفضة بنسبة 1.2%، إلى 18.60 دولار للأوقية.





وتبنى الحرس الثوري الإيراني، استهداف قاعدة عين الأسد للقوات الأمريكية في العراق، في إطار الثأر لمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري خلال ضربة أمريكية في بغداد الجمعة الماضي.





وحذر الحرس الثوري، في بيان، من أي رد أمريكي على استهداف القوات الأمريكية في العراق.





وكشفت "نيويورك تايمز" عن سر اختيار توقيت العملية قائلة إنه تم تنفيذ هجمات اليوم في حوالي الساعة 1:20 صباحًا ، في نفس الوقت الذي قتلت فيه الولايات المتحدة الجنرال سليماني.





كما أكد الحرس الثوري الإيراني أن قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية "دُمرت تمامًا" ردًا على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس.



