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رياضة

كنت بسجل أهداف.. رياض محرز يوجه رسالة ساخرة لـ ساديو ماني

الأربعاء 08/يناير/2020 - 06:46 ص
رياض محرز، نجم فريق
رياض محرز، نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي
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ياسمين تيسير
وجَّه رياض محرز، نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي والمنتخب الجزائري رسالة تهنئة لـ ساديو ماني نجم فريق ليفربول عقب حصوله على جائزة أفضل للاعب في افريقيا 2019 .

وكتب رياض محرز عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : "تهانينا لـ ساديو على جائزته التي يستحقها".

وأضاف : "أعتذر لعدم تمكني من الحضور، ولكن كان عليّ البدء في تسجيل الأهداف من أجل النسخة المقبلة للجائزة في 2020".

وتابع: "أراك السنة المقبلة إن شاء الله".

وحصد النجم السنغالي ساديو ماني، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب عن قارة إفريقيا لعام 2019 لأول مرة في مسيرته، متفوقا على زميله بالفريق النجم المصري محمد صلاح، ولاعب مانشستر سيتي النجم الجزائري رياض محرز.

وحضر ساديو مانى الحفل الذي أقيم أمس فى مدينة الغردقة بمصر وتسلم الجائزة من أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".
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