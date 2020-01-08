الأرصاد: صقيع ليلا على وسط سيناء وشمال الصعيد.. وأمطار على السواحل الشمالية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يكون هناك نشاط للرياح الغربية على أغلب الأنحاء اليوم، الأربعاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس.



ويتكون الصقيع ليلا على وسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري تكون غزيرة ورعدية أحيانا تمتد خفيفة إلى القاهرة.



وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين 3 و4 أمتار والرياح السطحية تتراوح بين شمالية غربية وجنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.



ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر:

القاهرة 15/10

الإسكندرية 15/9

بورسعيد 16/10

رفح 15/7

كاترين 10/11

شرم الشيخ 20/11

بني سويف 16/9

قنا 17/5

أسوان 18/7

الوادي الجديد 17/3

حلايب 19/17

