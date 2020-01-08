شاهد| رد فعل الإيرانيين خلال إطلاق الصواريخ على القاعدة الأمريكية

عرضت فضائية " يورو نيوز" فيديو مسجل لعدد من الإيرانيين يسجل ردود أفعالهم خلال الضربات الإيرانية، على قاعدة عين الأسد الأمريكية بالعراق.



وردد الإيرانيون كلمات خلال الضربات الصاروخية الموجه قائلين " لا إله إلا الله"، وتعالت الهتافات للجنود فور إطلاق الصواريخ على القاعدة العسكرية.



وأعلن الحرس الثورى الإيرانى استهداف قاعدة عين الأسد الأمريكية بمحافظة الأنباء العراقية إنتقاما لمقتل قاسم سليمانى القيادى بالحرس الثورى الإيرانى إثر هجوم أمريكي استهدفه منذ أيام قليلة.



ومن جهة أخرى نقلت قناة العربية فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن الحرس الثورى يحذر الولايات المتحدة الأمريكية من الرد على قصف قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار العراقية.



كانت 10 صواريخ سقطت على قاعدة عين الأسد التى تستضيف قوات أمريكية في محافظة الأنبار غرب العراق، و تم سماع دوى انفجار فى مدينة أربيل بكردستان العراق.