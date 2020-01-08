CNN: صواريخ إيران على قاعدة عين الأسد أصابت أجزاء لا يوجد بها قوات أمريكية

أكد مسئول أمريكي كبير أن التقييم الأولي هو أن الصواريخ الإيرانية أصابت مناطق من قاعدة عين الأسد لا يتواجد بها قوات أمريكية.





ونقلت "سي ان ان" عن مسئول عسكري كبير إن الولايات المتحدة تنتظر ضوء النهار للحصول على تقييم كامل لنتائج الهجوم.





وفي وقت سابق أعلنت الشبكة الأمريكية سقوط ضحايا عراقيين جراء القصف الإيراني لقاعدة عين الأسد.





يأتي ذلك عقب تبنى الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة عين الأسد للقوات الأمريكية في العراق، في إطار الثأر لمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري خلال ضربة أمريكية في بغداد الجمعة الماضي.





وحذّر الحرس الثوري في بيان من أي رد أمريكي على استهداف القوات الأمريكية في العراق.





كما أكد الحرس الثوري الإيراني أن قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية "دُمرت تمامًا" ردًا على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس.





و أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنه من الواضح أن هذه الصواريخ انطلقت من إيران وأنها تعمل على التقييم الأولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.





وأوضحت الوزارة أن الهجمات الإيرانية استهدفت قاعدتين عسكريتين تضم قوات أمريكية في العراق.



