أول تعليق من الاتحاد الأوروبي بعد الهجوم الإيراني على قواعد أمريكية بالعراق

أعرب الاتحاد الأوروبي عن إدانته الشديدة للهجوم الصاروخي، الذي شنته إيران اليوم الأربعاء على قواعد أمريكية بالعراق، واصفا إياه بأنه "تصعيد كبير".



وحذر الاتحاد من أن الوضع الحالي يهدد جهود السنوات الماضية والتحالف المناهض لداعش.



وفي وقت سابق من اليوم، قال سفير الاتحاد الأوروبي في العراق مارتن هوث: إن العراق لا يستحق أن يكون ضحية حروب الآخرين، مشيرًا إلى انتهاك سيادة العراق من قبل إيران والولايات المتحدة.



ووفقا لـ السومرية نيوز العراقية، وأضاف هوث - في تغريدة عبر تويتر، "إن إيران تنتهك سيادة العراق بهجومها على قاعدة عين الأسد، بعد أن اشتكى العراق من انتهاك الولايات المتحدة لسيادته في 3 يناير الجاري".



وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، استهداف قاعدة عين الأسد للقوات الأمريكية في العراق، في إطار الثأر لمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري خلال ضربة أمريكية في بغداد الجمعة الماضي.



حذر الحرس الثوري في بيان من أي رد أمريكي على استهداف القوات الأمريكية في العراق.



وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنه من الواضح أن هذه الصواريخ انطلقت من إيران وأنها تعمل على التقييم الأولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.



وأوضحت الوزارة أن الهجمات الإيرانية استهدفت قاعدتين عسكريتين تضم قوات أمريكية في العراق.



وأعلنت البنتاجون أن إيران أطلقت عشرات الصواريخ الباليستية على الجيش الأمريكي وقوات التحالف في العراق.