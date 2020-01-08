افتتاح أكبر مركز حضانات لرعاية الأطفال المبتسرين بالدلتا.. صور

افتتح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها ونادية حسني أمين عام مؤسسة البنك التجاري الدولي مشروع أكبر مركز للحضانات الحديثة والمتطورة للأطفال المبتسرين بمستشفيات بنها الجامعية لخدمة مواطني القليوبية ومحافظات الدلتا وذلك في إطار الشراكة المجتمعية بين الجامعة والمؤسسة ولجنة تنمية موارد المستشفيات الجامعية.



جاء ذلك بحضور الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة تنمية موارد مستشفيات بنها الجامعية والدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور مصطفى القاضى عميد كلية الطب وأمين عام الجامعة ومدير عام المستشفى الجامعى ووكيل وزارة الصحة بالقليويية ومدير مؤسسة البنك التجارى الدولى ووكلاء كلية الطب ونواب مديرى المستشفى وأساتذة قسم الأطفال وأعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام بالمستشفى الجامعى.



واستمع الحاضرون إلى شرح من الدكتور أسامة أبوالفتوح رئيس قسم الأطفال بمستشفى بنها الجامعى حول تفاصيل مشروع وحدة الحضانات الجديدة والعناية المركزة للأطفال المبتسرين بالمستشفيات الجامعية بالتعاون مع مؤسسة البنك التجارى الدولى.



من جانبه أكد الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها حرص إدارة الجامعة على تطوير المستشفى الجامعى باعتبارها جزءا من دورها المجتمعى، كما أن الجامعة ترحب بالمشاركة المجتمعية ومبادرات المجتمع المدني لتنمية موارد وخدمات مستشفيات بنها الجامعية لتقديم خدمة صحية لائقة للمترددين على المستشفي التي لا تخدم القليوبية فقط بل تخدم محافظات الدلتا المجاورة.



وشدد السعيد خلال الافتتاح على ضرورة إرفاق وتواجد عقود الصيانة فى جميع الأجهزة التى يتم توريدها إلى المستشفى الجامعى موجها الشكر لمؤسسة البنك التجارى الدولى على دعمها المستشفيات الجامعية كما وجه التحية للقيادات السابقة فى كلية الطب والمستشفيات الجامعية على دورها فى تطوير المستشفى مؤكدا ان العمل الجماعى حلقات متصلة بين الجميع.



وأشاد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بدور جامعة بنها الرائد فى خدمة مجتمع وأهالى القليوبية، فضلا عن الدور الهام التى تقوم به المستشفيات الجامعية فى تقديم خدمة صحية وطبية لائقة لأهالى المحافظة والمحافظات المجاورة، مؤكدا حرص المحافظة على التعاون والتكامل بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والتامين الصحى لتقديم افضل خدمة طبية لأهالى القليوبية.



وقال الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة تنمية الموارد بمستشفي بنها الجامعي إن المستشفيات الجامعية تعد عصب الخدمة الصحية علي مستوي الجمهورية لما تملكه من خبرات وكفاءات وأساتذة وإمكانات علمية وعملية حيث تعد الركيزة الأساسية لتقديم الخدمة الصحية بمختلف أنحاء الجمهورية.



وأكد الدكتور مصطفى القاضى عميد كلية الطب أننا نجنى اليوم ثمار التعاون مع مؤسسة البنك التجاري الدولي، مشيرا إلى أن مشروع افتتاح الحضانات الجديدة سوف يحدث انفراجة كبيرة لمواجهة أزمة نقص الحضانات بمحافظة القليوبية بحيث يكون القسم هو الأحدث علي مستوي الدلتا في مجال حضانات الأطفال في إطار التكامل بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني.



وقالت نادية حسني أمين عام مؤسسة البنك التجاري الدولي إن الشراكة مع جامعة بنها تأتي في إطار في جهود المؤسسة للارتقاء بصحة الطفل موجهة الشكر للجنة تنمية الموارد بالجامعة علي دورها في الارتقاء بالخدمة الطبية بالمستشفى لخدمة أهالينا من ابناء القليوبية ومحافظات الدلتا.



وأضاف الدكتور طارق عيسوى مدير عام المستشفيات الجامعية أن مشروع الحضانات الحديثة يضم 48 حضانة بتكلفة 15 مليون جنيه من بينها حضانات متنقلة مزودة بأجهزة تنفس صناعى وحضانات إفاقة فضلا عن تزويد استقبال قسم النساء والتوليد بحضانات لخدمة الأطفال حديثى الولادة.