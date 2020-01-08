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رياضة

حرس الحدود يتقدم على طلائع الجيش بـ ثنائية في الشوط الأول بالدوري الممتاز

الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:33 م
حرس الحدود
حرس الحدود
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عبدالله هشام
انتهت احداث الشوط الاول بتقدم فريق حرس الحدود على منافسه طلائع الجيش بنتيجة هدفين دون رد في المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري الممتاز المصري . 

جاء الهدف الأول لفريق حرس الحدود عن طريق محمد عبد اللطيف جريندو في الدقيقة 12 بعد تسديدة قوية من عمرو الحلوانى من خطأ على حدود منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس محمد بسام لترتد الكرة أمام لوكاسا في الجهة اليسرى داخل منطقة أجزاء الي يلعب عرضية أرضية الى جريندو ويسجل هدف.

وسجل جريندو الهدف الثاني لفريق حرس الحدود قبل نهاية الشوط الأول بعد تسديدة قوية من خارج المنطقة . 

جدير بالذكر أن فريق طلائع الجيش يحتل المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة، بينما جاء حرس الحدود بالمركز العاشر برصيد 14 نقطة.
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