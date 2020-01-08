حرس الحدود يتقدم على طلائع الجيش بـ ثنائية في الشوط الأول بالدوري الممتاز

انتهت احداث الشوط الاول بتقدم فريق حرس الحدود على منافسه طلائع الجيش بنتيجة هدفين دون رد في المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري الممتاز المصري .





جاء الهدف الأول لفريق حرس الحدود عن طريق محمد عبد اللطيف جريندو في الدقيقة 12 بعد تسديدة قوية من عمرو الحلوانى من خطأ على حدود منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس محمد بسام لترتد الكرة أمام لوكاسا في الجهة اليسرى داخل منطقة أجزاء الي يلعب عرضية أرضية الى جريندو ويسجل هدف.





وسجل جريندو الهدف الثاني لفريق حرس الحدود قبل نهاية الشوط الأول بعد تسديدة قوية من خارج المنطقة .



